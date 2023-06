Napoli, ADL vuole Kubo per il dopo Lozano: investimento da 20 milioni di euro

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive in merito al calciomercato del Napoli, svelando il possibile colpo del presidente Aurelio De Laurentiis. Per sostituire il partente Hirving Lozano, infatti, il numero uno azzurro avrebbe messo nel mirino un ex giovane fenomeno del Barcellona: “Si scrive Kubo, ma si può leggere anche Gervinho. Nel senso che Takefusa Kubo, ala giapponese della Real Sociedad, ha quelle caratteristiche, tecniche e di velocità, che portano a un paragone con l’ivoriano che impressionò nella Roma di Rudi Garcia“.

“L’allenatore francese ama questi giocatori molto veloci, abili nelle ripartenze per ribaltare l’azione rapidamente e sorprendere difese avversarie in quel momento per forza di cose non perfettamente piazzate“. La sua valutazione è di circa 20 milioni di euro.