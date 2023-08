Napoli, ADL vuole rinforzare le giovanili: arriva il baby-bomber

Nei prossimi anni, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha un obiettivo: rendere le giovanili azzurri maggiormente competitive. Per questo motivo, la dirigenza ha iniziato già da ora ad ingaggiare nuovi calciatori così da consentire una fioritura dopo la brutta retrocessione della squadra Primavera.

Come rivelato da Giovanili Napoli, è arrivato il primo acquisto per la prossima stagione che andrà a rinforzare la squadra: “Arriva il primo acquisto per la prossima under 15 nazionale“.

“Ed è un gradito ritorno, si tratta del bomber Giovanni Condemi classe 2009 che già l’anno scorso aveva vestito la maglia azzurra per sei mesi. Quest’anno annata importantissima per lui con la maglia della Blue Devils, oltre 35 i gol messi a segno in stagione, è tornato con un unico obiettivo segnate a raffica anche in maglia azzurra! Bentornato Giovanni“.