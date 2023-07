Napoli, ADL vuole solo calciatori motivati: un attaccante richiede maggiore spazio?

In casa Napoli si pensa al futuro. Il presidente Aurelio De Laurentiis, dopo lo Scudetto conquistato, è già al lavoro per la nuova stagione, e l’obiettivo e puntare ancora una volta alla vittoria del tricolore. Come lo scorso anno, il presidente partenopeo vuole puntare solo su calciatori motivati e bisogna valutare la posizione di Matteo Politano, il quale avrebbe espresso la volontà di giocare di più.

Come dimostra il passato, con l’offerta giusta Aurelio De Laurentiis non trattiene nessuno e per Politano la cifra potrebbe aggirarsi intorno ai 25 milioni di euro. Con un’offerta di tale valore, quindi, il Napoli non tratterrà l’attaccante e si fionderà su un nuovo giocatore.