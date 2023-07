Napoli, affare ‘alla Ndombele’ col Bayern Monaco: prestito e riscatto milionario per Ryan Gravenberch

La dirigenza del Napoli avrebbe messo nel mirino un centrocampista del Bayern Monaco: Ryan Jiro Gravenberch. L’ex giocatore dell’Ajax rappresenterebbe il profilo ideale cercato da Rudi Garcia per mettere muscoli in mezzo al campo e far rifiatare Frank Zambo Anguissa quando necessario. Durante l’ultima conferenza stampa, infatti, il mister ha sottolineato la necessità di acquistare un giocatore che possa sostituire il Ndombele, ritornato in Premier dopo il prestito in azzurro.

Gravenberch potrebbe arrivare in Campania con la stessa formula, ovvero quella del prestito con eventuale riscatto fissato a circa 35 milioni di euro. L’obiettivo del calciatore è infatti quello di avere un maggior minutaggio per ritornare a grande livelli, quelli fatti vedere ai tempi dell’Ajax e che avevano fatto innamorare i dirigenti della squadra bavarese. Napoli rappresenterebbe non solo l’opportunità di rilanciarsi ma anche trovare un ambiente in cui restare in caso di decisione del club di riscattare il ragazzo.