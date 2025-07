Napoli, affare fatto per Beukema. Operazione da 47 milioni complessivi, Marchetti: “Impossibile che possa saltare”

La SSC Napoli continua a lavorare per il mercato estivo. Il dirigente Giovanni Manna ha intenzione di regalare ad Antonio Conte almeno la metà degli acquisti in vista del ritiro a Dimaro il prossimo luglio e per questo sta lavorando in maniera insistente per sistemare anche l’attacco.

Secondo le ultime indiscrezioni, la società partenopea farà altri due acquisti ufficiali prima del raduno, con Noa Lang che può ormai considerarsi un nuovo calciatore del Napoli. Anche Sam Beukema, come rivelato dal giornalista SKY, Luca Marchetti, è ormai stato definito.

NAPOLI, AFFARE FATTO ANCHE PER SAM BEUKEMA: IL DIFENSORE DEL BOLOGNA SI TRASFERIRA’ IN CAMPANIA DURANTE IL RITIRO ESTIVO: OPERAZIONE COMPLESSIVA (TRA INGAGGIO E COSTO DEL CARTELLINO) DI 47 MILIONI DI EUROI

“Per quanto riguarda Beukema, la trattativa è agli sgoccioli ed è impossibile che possa saltare. L’offerta azzurra definitiva è di 30 milioni + 2 di bonus. Il Bologna accetterà l’offerta”.

Con il club azzurro Beukema avrà un ingaggio da 3 milioni di euro a stagione per i prossimi cinque anni. Considerando il costo del cartellino, 32 milioni, e l’ingaggio di cinque anni, 15 milioni di euro fino al 2030, il difensore costerà 47 milioni di euro netti al club partenopeo.