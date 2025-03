Napoli, affare fatto per Marianucci. L’agente: “Siamo in parola con il club partenopeo”

Come già anticipato nei giorni precedenti da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, la SSC Napoli ha definito il primo acquisto della stagione 2025/25: Luca Marianucci. Il giovane difensore si sta mettendo in mostra in questa stagione con ottime prestazioni che hanno suscitato l’interesse degli scout azzurri.

La conferma è arrivata dallo stesso agente del calciatore Mario Giuffredi: “Siamo in parola con il Napoli, sia noi che la sua società di appartenenza, l’Empoli. L’affare Marianucci è praticamente chiuso in vista della prossima estate”.

Dopo un anno in prestito alla Pro Sesto, è stato aggregato in prima squadra, diventando, nel giro di poco tempo, uno dei punti fermi della squadra toscana. Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è pronto quindi a regalare ad Antonio Conte il primo acquisto per la prossima stagione 2025/2026.