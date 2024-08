Napoli, affare fatto per McTominay: affare da 25-27 mln, è già arrivato il sì del centrocampista

Dopo aver definito il passaggio in azzurro di Romelu Lukaku, la SSC Napoli lavora ad un altro colpo importante, il centrocampista del Manchester United, Scott McTominay: “La missione del diesse Giovanni Manna nel Regno Unito non si è limitata soltanto al centravanti belga. Nel mirino del Napoli, infatti, restano due tasselli importantissimi per rimpinguare il centrocampo di Antonio Conte […]”, scrive l’edizione odierna de Il Mattino.

“[…] Per quest’ultimo, 27 anni ed una stazza (191 centimetri) che rispecchia le esigenze di Conte nella zona nevralgica, il passaggio in azzurro sembra ormai cosa fatta”. Siamo ai dettagli, quindi, per il trasferimento del calciatore in azzurro, il quale dovrebbe arrivare nell’ultima settimana di agosto.

MCTOMINAY ALLA SSC NAPOLI, ACCETTATA OFFERTA DI 25 MILIONI DI EURO: IL CENTROCAMPISTA E’ PRONTO A FIRMARE UN CONTRATTO DI QUATTRO ANNI CON IL CLUB DI AURELIO DE LAURENTIIS. ACCORDO TROVATO CON IL CALCIATORE, PER CONTE UNA PRIORITA’

“[…] L’offerta del Napoli di 25 milioni di euro (compreso bonus) pare sia stata accettata dai red devils: McTominay è pronto a firmare un quadriennale con il club azzurro […]”, riporta Il Mattino. L’arrivo del centrocampista, per Antonio Conte, era una priorità.

Conferme sull’arrivo del calciatore, ma ad una cifra leggermente superiore, arrivano da Nicolo Schira, il quale, su X, scrive: “Scott McTominay si avvicina al Napoli dal Manchester United per €27M. Termini personali concordati per un contratto fino al 2028. Il centrocampista ha ricevuto anche altre 2 offerte, ma la sua priorità è il Napoli”.