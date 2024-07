Napoli, affare Osimhen-PSG bloccato: possibile permanenza dell’attaccante, discuterà con Conte

“La trattativa per Victor Osimhen si è raffreddata, senza concludersi, almeno per ora. L’attaccante nigeriano ha parlato addirittura di permanenza al Napoli, in privato. Su questo dovrà discutere con Conte”, scrive in Francia l’esperto di mercato e giornalista de L’Equipe Loïc Tanzi.

Si aprirebbe, quindi, uno spiraglio per una possibile permanenza dell’attaccante nigeriano alla SSC Napoli. Un colpo di scena dopo che gli azzurri hanno trattato per giorni con il club parigino per trovare una via d’incontro e lo stesso calciatore abbia dato il proprio consenso al trasferimento in Francia.

FABRIZIO ROMANO CONFERMA L’EQUIPE, FASE DI STALLO NELLA TRATTATIVA TRA IL CALCIATORE DEL NAPOLI E IL CLUB PARIGINO: IL PSG NON VUOLE PAGARE LA CLAUSOLA RESCISSORIA DI OSIMHEN

Conferme arrivano anche da Fabrizio Romano, il quale, sui social, scrive: “La trattativa tra Napoli e Paris Saint Germain non avanza dopo i recenti colloqui tra le parti. La società parigina non ha alcuna intenzione di pagare l’intera somma della clausola rescissoria di Victor Osimhen.

“E allo stesso tempo ha rifiutato di inserire Kang-In Lee – molto gradito da Antonio Conte e dirigenza – come contropartita tecnica. Ad oggi l’affare è fermo e il PSG si accontenta di Kolo Muani e Gonçalo Ramos”, riporta il noto esperto di mercato Fabrizio Romano.