Napoli, affaticamento per McTominay: lo scozzese è di ‘ferro’, vuole giocare a Venezia ma deciderà Conte

Già la scorsa settimana si era parlato delle condizioni non proprio ottimali del centrocampista del Napoli, Scott McTominay. Nella partita contro la Fiorentina, allo Stadio Maradona, è uscito anzitempo ed è stato riscontrato un leggero affaticamento muscolare.

Non si hanno ancora certezze sulla sua presenze a Venezia ma il calciatore farà di tutto per esserci e giocare titolare. Tuttavia, spetterà a Conte l’ultima parola dal momento che non ha alcuna intenzione di rischiare uno dei sui calciatori migliori per questo finale di stagione.

LEGGERO AFFATICAMENTO MUSCOLARE PER SCOTT MCTOMINAY. MASSIMO UGOLINI, PER SKY SPORT, SVELA LE CONDIZIONI DEL CENTROCAMPISTA SCOZZESE

“Sono da valutare le condizioni di McTominay, un leggero affaticamento muscolare, è uscito contro la Fiorentina ma non c’è da preoccuparsi. Qualora ci fosse un problema con lui, nelle prossime ore si saprà qualcosa di più”.

“A Venezia dovrebbe esserci anche il ritorno di Neres, o meglio la sua disponibilità, perché difficilmente Conte toccherà la coppia che sta facendo la differenza Raspadori-Lukaku”, ha concluso il giornalista.