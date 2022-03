Napoli, ag. Di Lorenzo: “Ha 29 anni, se arriva opportunità importante bisogna prenderla in considerazione”

Mario Giuffredi, agente del calciatore del Napoli Giovanni Di Lorenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato del futuro del suo assistito e della possibilità di addio durante la prossima estate.

“Di Lorenzo ha 29 anni, se arriva un’opportunità importante per il calciatore e per il Napoli bisogna prenderla in considerazione. Il calcio tra poco chiude, hanno messo la regola dell’indice di liquidità e allora i presidenti fanno bene ad essere orientati verso la cessione quando arriva un’offerta buona“.

“Poi De Laurentiis fa quello che vuole. Diverso è se hai 22 o 23 anni, a 29 anni non puoi rimandare“.

Le parole di Giuffredi suonano come un allarme per i tifosi azzurri, i quali potrebbero dire addio ad uno dei migliori calciatori attualmente presenti in rosa.

L’agente ha infine dichiarato: “Modello ADL? Mi è sempre piaciuto, ho sempre pensato che i suoi progetti fossero lungimiranti e lo continuo a pensare“.