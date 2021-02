Napoli, aggregato in prima squadra il terzino classe 2004 Matteo Marchisano

Spesso è nelle difficoltà che nascono le opportunità. Chissà se questo può essere anche il caso del Napoli, che di difficoltà al momento ne sta vivendo parecchie. In settimana la squadra di Gennaro Gattuso è chiamata a disputare i difficili match contro il Granada in Europa League e contro l’Atalanta in campionato.

Il problema maggiore è però la rosa copertissima della rosa. Ultimamente, alla già lunga lista degli indisponibili, si sono aggiunti anche Lozano ed Ospina. Ecco allora che Gennaro Gattuso, per sopperire all’emergenza quantitativa, ha anche iniziato ad aggregare qualche giocatore primavera in prima squadra.

Dopo Cioffi e Costanzo, nell’ultimo turno è giunto il turno di Matteo Marchisano, terzino napoletano classe 2004. Di lui si parla un gran bene, come uno dei migliori prospetti della primavera azzurra. Riguardo al suo inserimento in prima squadra, seppur momentaneo, è intervenuto a commentare il suo procuratore Antonio Ottaiano, ai microfoni di ‘Marte Sport Live’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Marte. Ecco le sue parole.

“E’ un ragazzo, lasciamogli godere il momento. E’ prematuro commentare altro, per adesso. Lasciatemi dire, però, che il Napoli vive un momento particolare: di grande soddisfazione per noi, ma difficile sotto altri aspetti. Matteo si allenerà con i ‘grandi’? Oggi sì. Andrà in Spagna per l’Europa League contro il Granada? Vedremo.”

“Gattuso ha un problema serio, l’indisponibilità di tanti calciatori. C’è da giocare la coppa e la situazione è precaria, tra le meno adatte. Restiamo fiduciosi e speriamo che i disponibili attuali, per quanto pochi, diano il massimo per superare questo momento di grosso handicap”.