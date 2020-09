Napoli, Agresti: “Con Koulibaly via non è da escludere l’arrivo di Chiesa”

Stefano Agresti, giornalista sempre molto vicino alle tematiche di calciomercato, ha rilasciato nelle ultime ore alcune interessanti dichiarazioni nel corso della trasmissione Il Bello del Calcio, programma in onda sulla emittente Canale 21.

Principale protagonista delle sue parole è stata la situazione che vede Kalidou Koulibaly in bilico tra cessione e permanenza in quel di Napoli. Secondo il giornalista ad esempio, in caso di separazione tra club e calciatore senegalese, il mercato in entrata azzurro potrebbe sferrare qualche grande colpo. Ecco le sue parole.

“Il mercato del Napoli dipenderà molto dalla cessione di Kalidou Koulibaly, calciatore finito nel mirino da diverso tempo ormai di compagini di prima fascia in Europa (Manchester City e Psg su tutti, ndr): qualora il senegalese andasse via, il Napoli potrebbe pensare a qualcosa di importante in entrata“.

E tra i colpi in entrata, Stefano Agresti ne individua uno in particolare. Il giornalista ci tiene però a precisare che si tratta solo di una suggestione personale, motivo per cui al momento non vi è nulla di concreto.

“Il Napoli, qualora cedesse Kalidou Koulibaly, potrebbe prendere un attaccante importante. La mia è solo una suggestione, ma io non escludo che possa arrivare Federico Chiesa, vecchio pallino di Aurelio De Laurentiis. Con la cessione di Koulibaly, De Laurentiis avrebbe la disponibilità economica per puntare l’esterno della Nazionale”