Napoli ai dettagli per Samardzic: le cifre del contratto

Napoli-Samardzic, ci siamo. Secondo quanto rivelato dal portale TMW, è tutto fatto tra i club, con gli azzurri che metteranno sul piatto circa 20 milioni di euro, più altri cinque milioni di bonus eventuali.

Tuttomercatoweb.com, inoltre, riporta anche i dettagli del possibile contratto del calciatore con la SSC Napoli: “Ora la partita è fra il Napoli stesso e l’entourage del calciatore: le due parti sono in contatto proprio in queste ore per provare a definire ogni aspetto del contratto che il serbo firmerà col club di De Laurentiis”.

LE CIFRE DEL CONTRATTO DI SAMARDZIC: AL NAPOLI GUADAGNEREBBE TRA I 1.8 E 2 MILIONI DI EURO NETTI A STAGIONE

“Dai diritti d’immagine all’ingaggio, tanti i punti in sospeso. Le parti però stanno lavorando con spirito costruttivo, col Napoli che ha tutta l’intenzione di chiudere quanto prima l’arrivo del classe 2002 che all’ombra del Vesuvio andrà a firmare un contratto lungo da 1,8-2 milioni di euro netti a stagione, con un balzo in avanti importante rispetto a quanto percepito all’Udinese fino ad oggi”, conclude Tmw.

I tifosi azzurri sono soddisfatti del possibile nuovo colpo azzurro. Su Facebook, Luigi A. scrive: “Per me è tra i più forti a livello mondiale, dobbiamo capire come si adatterà in questa squadra”, Mario U. risponde: “È forte forte, ma anche Lindstrom lo era. Vediamo…”