Napoli ai quarti di Champions, sul web sminuiscono l’impresa degli azzurri: “Haaland li farà ritornare sul pianeta Terra”

Contro l’Eintracht Francoforte il Napoli ha conquistato per la sua prima volta nella storia la qualificazione ai Quarti della massima competizione europea, la Champions League. La squadra di Luciano Spalletti ha vinto anche nella partita di ritorno, mettendo a segno tre reti, due di Victor Osimhen ed una di Piotr Zielinski.

Sul web, però, non tutti esaltano la partita degli azzurri vinta in Champions League. Alcuni tifosi, infatti, scrivono: “Ormai si sono montati la testa. Hanno vinto contro una squadretta, niente di che” e ancora: “Haaland li farà ritornare sul pianeta Terra. Bravi ma fortunati ad aver incontrato squadre non all’altezza“, “Il loro cammino si fermerà ai quarti, questo è il loro massimo livello”.

Eppure il Napoli ha mostrato, oltre che in Serie A, anche in Europa una solidità importante che potrebbe portare gli azzurri in alto alla competizione. L’obiettivo per il momento è pensare partita per partita e puntare alla qualificazione alla semifinale di Champions League.