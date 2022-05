Napoli, al club piace Juan Musso: le ultime news

Il Napoli è alla costante ricerca di nuovi talenti in vista della prossima stagione. Blindato il posto in Champions League, ora bisognerà puntare in alto. Da Bergamo arrivano delle novità in merito a Juan Musso, portiere classe 1994.

Musso può lasciare l’Atalanta

Stando a Tuttoatalanta.com, Juan Musso potrebbe lasciare la squadra bergamasca per approdare altrove. Una delle squadre più attive per questa trattativa è proprio la Fiorentina, alla ricerca disperata di un portiere. E in caso di arrivo dell’estremo difensore bergamasco, Bartlomiej Dragowski potrebbe lasciargli il posto.

Interesse di altri club

Sembrerebbe esserci una vera competizione per accaparrarsi il portiere argentino. Infatti, per il giocatore classe 1994 si registra anche l’interesse di Napoli e Lazio.