Napoli al comando della Serie A: McTominay si conferma decisivo nella vittoria contro il Torino

Con una prestazione solida e determinata, il Napoli ha conquistato una meritata vittoria contro il Torino, consolidando la propria posizione in vetta alla classifica di Serie A dopo 14 giornate. La squadra di Antonio Conte continua a dimostrare pragmatismo ed efficacia, qualità che rispecchiano l’identità del suo allenatore.

McTominay uomo simbolo

L’uomo simbolo della sfida è stato Scott McTominay, descritto dalla Gazzetta dello Sport come l’equivalente moderno di Arturo Vidal nella prima Juventus di Conte. Il tecnico azzurro, infatti, ha adattato il suo sistema di gioco per valorizzare al meglio il centrocampista scozzese, passando a una difesa a quattro per garantirgli maggiore spazio nel cuore del gioco. Un cambiamento strategico che si sta rivelando vincente.

McTominay ha firmato il gol decisivo dell’1-0, con un preciso tiro sul primo palo dopo un’azione orchestrata da Kvaratskhelia. La sua mentalità e intensità, tipiche dei giocatori cresciuti nella Premier League, stanno facendo la differenza in un campionato dove l’esperienza internazionale si rivela spesso un valore aggiunto.

Il Napoli, con 32 punti, non incanta gli esteti, ma la sua solidità tattica e la capacità di ottenere risultati lo rendono una squadra temibile. Come la Juventus di Conte nel 2011, anche gli azzurri hanno trovato nella concretezza la chiave per mantenere la testa della classifica.

La prestazione di McTominay, sempre più a suo agio nel sistema di Conte, è il simbolo di un Napoli che non si accontenta di belle giocate, ma punta dritto agli obiettivi stagionali, consolidando la propria leadership in campionato.