Napoli, al lavoro per il rinnovo di Kvara

Khvicha Kvaratskhelia e il suo rinnovo sono una delle priorità del Napoli di Aurelio De Laurentiis

Il Napoli vuole blindare Khvicha Kvaratskhelia e impedire qualsiasi incursione estiva da parte delle squadre interessate a lui. Barcellona e Paris Saint Germain, su di tutte, vogliono il giocatore georgiano con il Napoli che non è disposto a cedere o, almeno, a svendere.

L’intenzione di Aurelio De Laurentiis e di tutta la dirigenza azzurra continuerebbe ad essere quella di rinnovare il contratto del giocatore georgiano e cercare di adeguarlo a quello che dovrebbe essere lo stipendio di un top player. Ovviamente, il tutto entro i paletti imposti dal presidentissimo azzurro ormai qualche mese fa.

Dialoghi per il rinnovo in corso

A febbraio fu Mamuka Jugeli, ex giocatore ed attuale agente di Khvicha Kvaratskhelia, ad avvisare il Napoli. Il procuratore del georgiano disse ai microfoni di Championat.com: “Barcellona e Psg? Naturalmente per Khvicha ci sono offerte da parte dei migliori club al mondo. A maggio tutto sarà chiaro“.

Intanto, dalla Francia sembra ci sia un’offerta da parte del Paris Saint Germain per il giocatore georgiano. Infatti, la squadra campione di Francia in carica sarebbe intenzionata a prelevare il giocatore dal Napoli e avrebbe fatto un’offerta di circa 100 milioni di euro. Offerta che starebbe facendo vacillare le convizioni partenopee, che in una sola sessione di mercato potrebbe rischiare di ottenere quasi 250 milioni di euro con le cessioni di Victor Osimhen e proprio di Khvicha Kvaratskhelia. Soldi che, a quel punto, verrebbero reinvestiti per rifondare totalmente la squadra.