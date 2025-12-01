Napoli al lavoro per una giovane rivelazione di questa Serie A

I partenopei stanno cercando di battere la concorrenza di mezza Serie A per ottenere le prestazioni del giovane Marco Palestra, terzino destro che sta stupendo con la maglia del Cagliari. Il problema? È di proprietà dell’Atalanta

La situazione

L’exploit di Marco Palestra in questa stagione è di quelli importanti, ma agli addetti ai lavori non è mai stata una sorpresa la voglia del terzino destro del Cagliari in prestito dall’Atalanta. Il giovane classe 2005 piace e non poco a tante squadre di Serie A, con anche il Napoli che si è mosso.

Essendo, però, di proprietà dell’Atalanta sarà complicato per i partenopei riuscire a prenderlo o anche solo trattare con la società nerazzurra. Gli orobici, infatti, vorrebbero puntare fortemente visto che a fine stagione sulle fasce si libererà posto, con Davide Zappacosta che quasi sicuramente andrà via.

Palestra nel mirino dei partenopei

Per ora il valore del giocatore è vicino ai 10 milioni, ma visto l’inizio di stagione è probabile che l’Atalanta alzi il prezzo di parecchio. A gennaio è improbabile si possa fare qualcosa, il Cagliari difficilmente si priverà di uno dei tasselli più importanti della sua rosa, dunque per gli azzurri sarà difficile prenderlo già da ora. In estate, forse, ma serviranno almeno 25-30 milioni di euro visto l’andazzo.