Napoli al lavoro sul mercato: difensore in arrivo e incertezze sul futuro di Kvaratskhelia

Anche se la sessione invernale di mercato è ancora lontana, il Napoli si sta già muovendo per pianificare acquisti e cessioni. La priorità sembra essere un rinforzo in difesa, come suggerito dal giornalista esperto di calciomercato Gerardo Fasano in un’intervista a AreaNapoli.it. Secondo Fasano, il club di De Laurentiis cercherà un nuovo difensore, a causa delle prestazioni non convincenti di Rafa Marin e Juan Jesus, considerati non all’altezza dei titolari. Un intervento in questo reparto sembra quindi altamente probabile per gennaio.

Il futuro di Kvaratskhelia in bilico

Un altro tema caldo riguarda Khvicha Kvaratskhelia, il cui futuro a Napoli appare incerto. L’arrivo di Neres, trattato insieme a Chiesa durante la scorsa estate, potrebbe infatti preludere a una cessione del georgiano nella prossima stagione. Fasano spiega che, vista l’attuale forma di Neres e il contributo di Politano sulla destra, Antonio Conte potrebbe considerare l’idea di far giocare Neres anche a sinistra, concedendogli più spazio.

Attualmente, Neres sembra più efficace sotto porta rispetto a Kvaratskhelia, ma una panchina prolungata per il georgiano potrebbe creare malumori. Fasano ha inoltre confermato che Kvaratskhelia ha un chiaro desiderio: trasferirsi al Real Madrid. Non è escluso che ci possa essere uno scambio con Rodrygo, visto l’interesse di entrambe le parti.

Occhi puntati su Meret

Per quanto riguarda il reparto offensivo, nessun cambiamento è previsto fino a giugno. Giacomo Raspadori non verrà ceduto alla Juventus e Giovanni Simeone ha espresso la volontà di rimanere. Sugli esterni, Conte è consapevole che l’acquisto di un altro giocatore potrebbe destabilizzare la rosa, soprattutto con Politano in forma.

Infine, la situazione di Alex Meret resta incerta. Il portiere non ha ancora rinnovato il contratto e, come sottolineato da Fasano, il rinnovo potrebbe riservare sorprese. Le richieste economiche di Meret non sembrano allinearsi completamente con le intenzioni del club, e si attende fine ottobre per ulteriori sviluppi.