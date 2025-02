Napoli, al Maradona torna Zielinski: il suo cuore è ancora azzurro, lo voleva anche la Juventus

Sabato sera, allo stadio Diego Armando Maradona, andrà in scena la partita tra Napoli ed Inter che quasi sicuramente decreterà la squadra che lotterà con tutte le forze per la vittoria dello Scudetto. Tra le fila del club nerazzurro, un grande ex, il centrocampista Piotr Zielinski.

La storia d’amore tra Piotr Zielinski e la SSC Napoli è terminata lo scorso 30 giugno. Il calciatore, infatti, ha trovato l’accordo con il suo nuovo club, l’Inter, con il polacco che si è trasferito a Milano per questa e le prossime stagioni.

Purtroppo, non è stato trovato l’accordo con il presidente Aurelio De Laurentiis la scorsa stagione. Eppure, Zielinski aveva un solo desiderio: quello di restare a Napoli. Due estati fa, infatti, da parte sua e della famiglia è arrivata una decisione storica per questo momento: rifiutare l’Arabia Saudita.

PIOTR ZIELINSKI, L’ARABIA, LA JUVENTUS E LA SCELTA DI GIOCARE PER L’INTER DALLA PROSSIMA STAGIONE

Molti erano i club interessati al centrocampista polacco e tra questi vi era anche la Juventus di Cristiano Giuntoli. Probabilmente, però, la scelta è poi ricaduta sui nerazzurri anche per le rivalità sportive tra le due piazze. Un gesto significativo quello del calciatore, il quale resterà legato a vita alla piazza partenopea. Durante la scorsa estate, infatti, lo stesso centrocampista, come riportò Radio Marte, rifiutò i bianconeri perché il suo unico desiderio era quello di restare in azzurro. Purtroppo, poi, le cose sono andate diversamente.