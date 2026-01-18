Napoli, al posto di Lang un top player internazionale? Conte guarda ad un fenomeno della Premier League

Con il trasferimento di Noa Lang al Galatasaray in prestito semestrale, il Napoli si trova davanti a una scelta strategica importante: individuare un sostituto all’altezza, capace di incidere da subito e di non far rimpiangere l’esterno olandese. La linea dettata dalla dirigenza è chiara: non una semplice alternativa numerica, ma un calciatore già pronto a fare la differenza.

In quest’ottica, l’attenzione del club azzurro si sarebbe concentrata su un nome di assoluto spessore internazionale: Raheem Sterling. L’esterno inglese, reduce da un periodo non semplice tra rendimento altalenante e spazio ridotto, rappresenta un profilo che unisce esperienza, qualità e fame di rilancio. Proprio quest’ultimo aspetto potrebbe rivelarsi decisivo nella trattativa.

Sterling avrebbe infatti voglia di rimettersi in gioco, di sentirsi centrale in un progetto tecnico ambizioso e di tornare protagonista con continuità. Napoli, con il suo ambiente caldo, la pressione positiva di una piazza esigente e un contesto tattico che valorizza gli esterni offensivi, potrebbe essere la grande occasione per rilanciare definitivamente la carriera dell’inglese.

Molto dipenderà dalla formula dell’operazione e dall’ingaggio, ma l’idea di portare a Napoli un giocatore del calibro di Sterling testimonia la volontà del club di non ridimensionarsi, bensì di cogliere un’opportunità di mercato che potrebbe rivelarsi decisiva già nel breve periodo. Se Lang guarda a Istanbul per trovare continuità, il Napoli guarda in alto, sognando un colpo capace di accendere l’entusiasmo del Maradona.