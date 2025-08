Napoli, Grealish spinge per stare in squadra con De Bruyne

Gli acquisti per la nuova stagione non sono ancora terminati. Secondo le recenti indiscrezioni, il Napoli starebbe procedendo alla formazione di una nuova ala sinistra.

Tra i possibili nomi presenti al tavolo c’è quello di Federico Chiesa. L’attaccante venne contattato da De Laurentiis già a gennaio, tuttavia, decise di rimanere in Premier League.

Grealish, invece, sta premendo per indossare la maglia azzurra. Le parole del “Corriere Della Sera”: “I campioni d’Italia stanno considerando nuovamente e seriamente di definire l’arrivo di un esterno sinistro offensivo per completare la coppia con Lang. Il piano-A, il piano originario.

I nomi? I soliti: da Federico Chiesa, in uscita dal Liverpool, a Raheem Sterling e Jack Grealish, fuori dai piani di Chelsea e City. E titolari di ingaggi insostenibili per chiunque: tra i quindici e i sedici milioni di euro a stagione.

Guadagna intorno ai sei milioni, invece, Fede: lui e già stato nel mirino a gennaio, ma all’epoca la chiusura fu netta per la voglia di proseguire in Premier con i Reds. Ora la storia è cambiata. Grealish, dal canto suo, è molto attratto dall’idea di raggiungere il suo ex compagno e caro amico De Brune e spinge per Napoli, ma questa – dicevamo – è la fase delle riflessioni”.