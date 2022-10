Napoli, Alaustey è un nuovo giocatore azzurro

Jorge Alaustey è ufficialmente un giocatore del Napoli e andrà a rinforzare il centrocampo della Primavera della società azzurra. Classe 2003, in Spagna è soprannominato “Il Mago” per le sue doti tecniche e il suo talento.

Un lungo corteggiamento da parte del Napoli

Alaustey è un centrocampista classe 2003 cresciuto nel vivaio del Barcellona. Nella scorsa stagione, infatti, ha collezionato tre presenze in Youth League con un assist. La società azzurra l’ha corteggiato a lungo ed è riuscita a tesserarlo: tutto dovrebbe andare per il verso giusto, pertanto il giocatore potrebbe già essere disponibile per il match contro il Bologna.

Come vi abbiamo anticipato, in Spagna è soprannominato “Il Mago” per le sue grandi qualità tecniche. Il Napoli l’ha preso a costo zero dal Barcellona e l’operazione è stata condotta da Alessandro Renzi, il quale lavora per l’agenzia del procuratore spagnolo Canales.