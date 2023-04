Napoli, Albarella: “Mario Rui? Mi dicono che ci vogliono 4/5 settimane. Credo che la stagione sia finita”

Il Napoli, dopo la sconfitta in Champions in casa Milan, si prepara ad uno dei match più attesi della Serie A. Gli azzurri, infatti, saranno ospiti della Juventus all’Allianz Stadium domenica 23 aprile.

Spalletti, però, dovrà fare i conti con l’assenza di alcuni titolarissimi tra cui Politano e Mario Rui. Gli aggiornamenti sulle condizioni degli azzurri arrivano da Eugenio Albarella ai microfoni di Si Gonfia la Rete.

“Mario Rui? In un contesto di tempistiche, non avendo il referto, dico che ci vogliono 4/5 settimane per il rientro. Non so poi, se dopo questo tempo, col risultato ottenuto sia il caso di forzarlo. Credo che per Mario Rui la stagione sia finita, in questo modo lo ritroveremo in condizioni ottimali in ritiro“.

“Per Politano, invece, si legge di una distorsione di primo grado e non so se la caviglia gonfiata o meno perché questo incide molto sul recupero. Il tempo, quindi, è di 1 o 2 settimane massimo per cui immagino che con la Salernitana possa essere a disposizione“.

Su Rrahmani invece: “Al di là degli impegni e dello stress delle partite ravvicinate, sta finendo il suo periodo di Ramadan e anche a livello fisico non è al top. Per cui non credo vada forzato il suo rientro contro la Juventus, visto anche l’infortunio, seppur lieve“.