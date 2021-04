Napoli, Alex Meret ai saluti: con lui altri 3 azzurri in procinto di dire addio

Nelle ultime ore la Gazzetta dello Sport ha analizzato il calciomercato in casa Napoli, soffermandosi soprattutto sulle possibili cessioni. Tra queste vi è una che più di tutte merita attenzione, poiché ormai diventata un caso. Si tratta di Alex Meret.

Il giovane portiere azzurro infatti non è più disposto ad alternarsi con David Ospina e, nel caso di permanenza del colombiano, andrà sicuramente a cercare continuità altrove. Il portiere friulano però non sarà di certo l’unico tesserato del Napoli a dire addio alla maglia azzurra.

Ancora più sicure sembrano le cessioni di Elseid Hysaj e di Nikola Maksimovic. Entrambi i difensori infatti sono in scadenza di contratto ed in estate diventeranno svincolati. Al momento non esiste alcuna trattativa di prolungamento di contratto per nessuno dei due giocatori e quindi difficilmente gli scenari cambieranno.

Un’altra cessione dovrebbe interessare con ogni probabilità il reparto offensivo. Qui infatti Andrea Petagna sembra infatti destinato a salutare la maglia azzurra poiché terzo centravanti in rosa nelle gerarchie. Il contratto di Dries Mertens scadrà in estate 2022, ed ovviamente impossibile parlare di cessione per quanto riguarda Victor Osimhen.

Con l’addio di Hysaj comunque, la necessità d’acquisto di un terzino diverrà ancora più impellente. Inoltre vi sarà bisogno anche di un difensore centrale, il discorso intorno a quest’ultimo però dipenderà molto anche dal futuro di Kalidou Koulibaly.