Napoli, Alex Meret corteggiato dal Tottenham: la risposta del club e del calciatore

Alex Meret è sicuramente uno dei protagonisti di questo grande anno del Napoli. Il club azzurro, infatti, si prepara per realizzare un sogno durato più di 30 anni ma non solo, anche quello di lasciare il segno in futuro.

Alex Meret corteggiato dalla Premier League

Il portiere, in Champions League contro il Milan, ha parato il rigore a Giroud ed è stato protagonista di tanti interventi decisivi che però purtroppo non sono bastati per passare in semifinale. Nonostante questo, Meret piace molto alla Premier League.

Stando a quanto riportato da La Repubblica, l’estremo difensore sarebbe corteggiato dal Tottenham, squadra che ha chiesto informazioni su di lui. Tuttavia, società e giocatore sono sulla stessa lunghezza d’onda: serve tempo, ogni discorso sarà rinviato al termine di questa stagione.

Infatti, è previsto un incontro tra Cristiano Giuntoli e Federico Pastorello, agente del portiere friulano: le possibilità dunque potranno essere un rinnovo di contratto o valutare le offerte che arriveranno, compresa quella del Tottenham.