Napoli, Alex Meret è il leader silenzioso della squadra: dal 2018 in azzurro, la scorsa estate il giusto riconoscimento

Nel calcio fatto di protagonismi e riflettori, Alex Meret rappresenta la discrezione al servizio del gruppo. Da anni tra i pali del Napoli, il portiere friulano è diventato un punto di riferimento grazie alla sua costanza e alla capacità di trasmettere sicurezza. Non cerca i titoli dei giornali, preferisce parlare con i fatti, parando e guidando con serenità la difesa azzurra.

La scorsa estate è arrivata la meritata conferma: rinnovo di contratto fino al 2027 e un aumento d’ingaggio che certifica la stima della società. Dopo due Scudetti conquistati da titolare, Meret sentiva il bisogno di un riconoscimento concreto. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha premiato non solo le prestazioni, ma anche la fedeltà e la professionalità di un calciatore sempre al servizio della squadra.

Nel tempo, Meret ha saputo crescere, superando critiche e momenti difficili senza mai perdere equilibrio. Da giovane promessa si è trasformato in leader silenzioso, uno di quei giocatori che fanno la differenza senza bisogno di parole. La sua calma tra i pali è diventata un punto di forza per i compagni e una garanzia per tutto l’ambiente.

Oggi, sotto la guida di Antonio Conte, Meret continua a essere un pilastro del progetto tecnico e umano del Napoli. Il suo rinnovo non è solo un atto formale, ma il simbolo di una fiducia costruita nel tempo.