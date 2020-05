Napoli, Alex Meret nel mirino di un top club di Serie A: ADL ha già trovato il sostituto?

In casa Napoli si inizia già a pensare al prossimo calciomercato. Aurelio De Laurentiis, infatti, vuole creare una squadra ad immagine e somiglianza del suo allenatore, Rino Gattuso, e, per questo, alcuni calciatori ritenuti fino ad ora fondamentali potrebbero fare le valigie ed andare via da Napoli.

Tra questi vi è anche Alex Meret, il quale, con l’arrivo dell’ex allenatore del Milan, ha perso il posto da titolare. Al suo posto, infatti, Rino Gattuso gli preferisce Ospina per la sua maggiore abilità con i piedi. Vista la permanenza del mister, allora, Meret starebbe pensando seriamente di fare le valigie.

Le sue prestazioni durante la prima parte di stagione, infatti, gli hanno permesso di avere molti ammiratori e, tra questi, anche l’Inter di Antonio Conte. Beppe Marotta, infatti, starebbe pensando di chiudere un doppio colpo proprio dal Napoli, acquistando, oltre a Dries Mertens, anche il portiere azzurro. Una soluzione che non piace ai tifosi azzurri ma che la dirigenza napoletana potrebbe accettare per andare incontro alle esigenze dell’attuale allenatore azzurro.

L’eventuale sostituto di Meret sarebbe stato già individuato e corrisponderebbe al nome di un ex giocatore azzurro: Luigi Sepe. Quest’ultimo, infatti, ritornerebbe volentieri a Napoli, questa volta, però, da titolare. Sul portiere ci sarebbe anche l’ok di Rino Gattuso.

Inoltre, anche Karnezis vorrebbe maggiore spazio in vista della prossima stagione. Quindi, nel caso in cui ci fossero dei problemi con il ritorno di Sepe e la cessione di Meret sia inevitabile, Gattuso potrebbe decidere di puntare su Ospina come titolare e Karnezis come secondo. Come terzo portiere, invece, si potrebbe puntare o su un Primavera o su un colpo non costoso. La situazione sarà valutata in sei mesi e poi, a gennaio 2021, si potrebbe eventualmente intervenire.