Napoli, Alex Meret rinnova il contratto: l’annuncio di Ciro Venerato, i dettagli

Alex Meret continuerà ad essere il portiere della SSC Napoli. A comunicarlo l’esperto di mercato Ciro Venerato, il quale, ai microfoni RAI, ha svelato che il calciatore ha rinnovato il suo contratto con il club partenopeo almeno per i prossimi due anni.

“Tutto pronto per l’annuncio: Alex Meret ha rinnovato per altri due anni (2.5 netti senza bonus) lasciando al Napoli una opzione per la terza stagione. Secondo l’entourage la comunicazione ufficiale dovrebbe arrivare al massimo entro i primi giorni di aprile. Non appena risolte le normali trafile burocratiche tipiche del club partenopeo”.

ALEX MERET RINNOVA IL CONTRATTO CON LA SSC NAPOLI: ANNUNCIO IN ARRIVO. SARA’ IL PORTIERE DEL NAPOLI ALMENO PER I PROSSIMI DUE ANNI (CON OPZIONE PER IL TERZO ANNO)

Già nelle scorse settimane ne aveva parlato l’agente del calciatore: ” “Per il rinnovo c’è un dialogo aperto, sincero e diretto con la società: c’è la volontà del giocatore di rinnovare, idem per il club”.

“Di mezzo ci sono poi discorsi economici e di trattativa vera e propria. Abbiamo un appuntamento a fine mese e credo si arrivi a una soluzione per l’accordo. Siamo ottimisti, poi ci vuole sempre di essere in due. Ma oggi la distanza è talmente poca che credo si arrivi alla fumata bianca”