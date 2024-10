Napoli, Alex Meret sta rinnovando il contratto: durata e cifre dell’ingaggio

La dirigenza della SSC Napoli lavora al presente e al futuro del club. Dopo la vittoria contro il Milan, infatti, il DS azzurro, Giovanni Manna, ha praticamente trovato un accordo con Alex Meret per il rinnovo contrattuale del calciatore: “All’orizzonte c’è la firma di Meret, l’altro protagonista della notte milanese”.

“Ieri il lungo pranzo tra Pastorello e Manna ha portato a una intesa di massima per la permanenza in azzurro fino al 2028. Con opzione per un altro anno. Ingaggio più o meno uguale, circa 3,8 milioni a stagione (lordi). La firma è vicinissima. Si valuta l’inserimento di una clausola valida solo per l’estero, cosa che De Laurentiis non vorrebbe”.

ALEX MERET E IL CONTRATTO IN SCADENZA LA PROSSIMA ESTATE: PAGATO 25 MILIONI DI EURO DALL’UDINESE, IL PORTIERE AZZURRO HA UN OTTIMO RAPPORTO CON L’ALLENATORE ANTONIO CONTE

“In ogni caso, il Napoli ha fretta: non solo non vuole correre il rischio di perdere a zero in estate un portiere pagato 25 milioni all’Udinese. E poi c’è anche la spinta di Conte che vuole un portiere titolare che non abbia il contratto in scadenza con il rischio che, da un certo momento in poi, possa pensare ad altro”.