Napoli, Alex Meret verso il “no” alla proposta azzurra di prolungamento contrattuale

Secondo il portale di notizie online Gonfialarete.com ci sarebbero interessanti novità sul fronte Meret. Sembra infatti che il Napoli stia lavorando per intavolare un discorso con il ragazzo per il prolungamento contrattuale. Attualmente il giovane portiere è legato alla maglia azzurra fino al 2023.

L’idea del Napoli è quella di allungare l’attuale contratto di Meret fino al 2025. Nella proposta azzurra importante rilievo ha anche l’ingaggio potenzialmente percepito dal giocatore: dal milione percepito attualmente si arriverebbe a 3 milioni annui con bonus facilmente raggiungibili. Il ragazzo tentenna ma nell’incontro che avverrà a breve tra i suoi agenti e la dirigenza partenopea farà recapitare un secco ‘no’ agli offerenti.

Bocciata la proposta di prolungamento contrattuale quindi, quantomeno in un primo momento. Ciò comunque non significa che il portiere friulano voglia andare via da Napoli, anzi. Alex Meret si trova benissimo in terra partenopea e vi rimarrà almeno un altro anno. In questo periodo però cercherà di capire meglio il suo futuro.

Nel presente infatti l’essere relegato in panchina sta scoraggiando Meret, il quale ora non è più certo del suo ruolo all’interno della rosa azzurra. Il Napoli, dal canto suo, non ha dubbi sull’immenso valore del ragazzo tra i pali e lo continua a considerare un grandissimo patrimonio tecnico ed economico.