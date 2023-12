Napoli alla ricerca di un nuovo difensore: nel mirino anche Silva, ha una clausola da 88 milioni

Il Napoli è impegnato nella ricerca di un nuovo difensore. Lo scorso mercato estivo è stato fallimentare e la decisione di puntare su un centrale di difesa fa capire come Natan non dia ancora sicurezza nel reparto arretrato.

Gli occhi degli scout sono rivolti a diversi profili, con alcuni nomi che sono finiti nella lunga lista di Micheli, il quale deve comunque prima riferire al presidente Aurelio De Laurentiis.

NEL MIRINO ANTONIO SILVA DEL BENFICA, HA UNA CLAUSOLA RESCISSORIA DA 88 MILIONI DI EURO

Tra i nomi che stuzzicano il club azzurro c’è anche Antonio Silva del Benfica. Il profilo di Silva piace anche al Napoli e potrebbe rappresentare un’ottima alternativa a Natan, il quale non rappresenta ancora un profilo adatto per giocare in Europa.

Silva ha appena 20 anni ed è già una promessa del calcio. Non a caso, Fernando Santos, Ct del Portogallo, lo ha voluto in nazionale e lo ha fatto debuttare ai mondiali. Il classe 2003, però, è legato ai portoghesi da una clausola da 88 milioni di euro e non è ancora chiaro se De Laurentiis sia disposto al pagamento.