Napoli alla ricerca di un vice-Anguissa. I tifosi azzurri: “Riprendiamo Folorunsho, è forte e fa più ruoli”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha già messo a segno diversi colpi in questo mercato di gennaio. La situazione in classifica ha portato la dirigenza azzurra ad intervenire e nei prossimi giorni ci saranno nuove ufficialità.

Meluso è alla ricerca anche di un vice-Anguissa, un calciatore che possa alternarsi con il camerunense e sostituirlo in queste partite in cui è impegnato per la competizione della Coppa d’Africa.

I TIFOSI AZZURRI PROPONGO IL RITORNO DI FOLORUNSHO IN PRESTITO ALL’HELLAS VERONA

Molti sono i nomi accostati al club partenopeo, da Tameze a Lukic passando per Barak. I tifosi azzurri, però, sui social preferirebbero un calciatore attualmente in prestito di proprietà del Napoli, Folorunsho: “È forte ed è nostro, riprendiamolo subito che ci serve come il pane”, scrive Mauro A.

Lucia I. aggiunge: “Seguiamo tutti nomi da metà classifica, a questo punto riprendiamo Folorunsho che non paghiamo niente. A Verona non sta sfigurando, anzi…”. Durante il mercato estivo il centrocampista è stato ceduto in prestito all’Hellas Verona. Dopo averlo visionato a Dimaro, infatti, Rudi Garcia preferì altri profili.