Napoli, Allan possibile partente: individuato già il giovane sostituto

Il centrocampo azzurro è probabilmente il reparto più completo nella rosa del Napoli. Qui quantità e qualità si equivalgono formando un giusto mix tra titolari e rispettivi sostituiti. Sono infatti 6 i calciatori in rosa che si contendono tre maglie: Zielinski, Elmas, Demme, Lobotka, Fabian Ruiz ed Allan.

Dall’edizione odierna di Sky Sport, nell’analisi della situazione a centrocampo, è trapelata la possibilità reale di cessione di Allan nel mercato estivo. Il calciatore brasiliano infatti, tra tutti i suoi compagni di reparto, è il più indiziato a cambiare aria.

Già più volte in passato la mezzala sudamericana è stata vicina all’addio. La prossima estate potrebbe essere ormai quella che vedrà le strade del calciatore e del club azzurro dividersi, considerando anche l’inamovibilità delle altre pedine nello stesso reparto.

Inoltre, sempre secondo quanto raccontato dalla redazione di Sky Sport, il Napoli avrebbe già messo gli occhi sul possibile sostituito di Allan Marques. Si tratta del baby calciatore Ricci, dell’Empoli.

Il giovanissimo italiano, classe 2001, avrebbe così la possibilità di fare il salto di qualità, approdando in un club pronto a farlo crescere per prepararlo all’immediato futuro. Un prospetto da cui ci si aspetta l’esplosione. Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha in mente un colpo come fu quello fatto qualche stagione fa per Piotr Zielinski.