Napoli, Allan rinnova ma va via in estate: il sostituto è un pupillo di Aurelio De Laurentiis?

In casa Napoli si inizia già a discutere del futuro. In piena emergenza Covid-19, il presidente Aurelio De Laurentiis non vuole farsi trovare impreparato e per questo studia le mosse da mettere in atto nel corso delle prossime settimane a partire dal rinnovo contrattuale di alcuni calciatori.

Oltre Dries Mertens, infatti, potrebbe firmare anche un altro calciatore: il brasiliano Allan. Tra il presidente De Laurentiis e il giocatore, infatti, vi sarebbe stato un patto secondo il quale il giocatore rinnoverà il suo contratto fino al 2023 per poi essere ceduto già nel corso di quest’estate. Il presidente, infatti, per il momento gli riconoscerà un ingaggio maggiore ma con la promessa di cederlo al miglior offerente nei mesi estivi.

Il presidente, infatti, conoscendo il potenziale del giocatore, non vuole cederlo per pochi spicci considerando il suo contratto di breve estensione.

Con i milioni derivanti dalla cessione del brasiliano, il presidente avrebbe già individuato un nuovo centrocampista: Gaetano Castrovilli. Il centrocampista della Fiorentina, infatti, è un vero e proprio pupillo del presidente partenopeo e già durante la scorsa sessione di mercato avrebbe provato a fare un tentativo di acquisto offrendo 35 milioni di euro più altri 5 come bonus, offerta però rifiutata dai Viola.

La volontà di Aurelio De Laurentiis, quindi, è quella di rinforzare il Napoli senza, però, svendere i propri calciatori. Con l’arrivo di Gennaro Gattuso il centrocampo ha già visto numerosi cambiamenti. In particolare, gli acquisti di Diego Demme e Stanislav Lobotka hanno offerto alla squadra un maggior equilibrio.