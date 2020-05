Napoli, Allan verso l’Everton ed il Vasco da Gama sorride: la situazione

Il portale brasiliano “Bola Vip” ha analizzato una situazione che interessa il Vasco de Gama ma anche, indirettamente, il Napoli. Dalla squadra partenopea potrebbe infatti partire il centrocampista brasiliano Allan Marques, su cui è forte l’interesse dell’Everton.

La squadra inglese di Carlo Ancelotti, ex allenatore del Napoli, potrebbe arrivare a sborsare, a detta dei media sudamericani, una cifra intorno ai 75 milioni di euro. Un’offerta monstre che farebbe felice anche il Vasco da Gama.

La ragione di ciò risiede nella clausola di “solidarietà” ideata dalla FIFA. La squadra brasiliana guadagnerebbe, dall’eventuale passaggio di Allan dal Napoli all’Everton, il 2,5% della cifra complessiva.

Ecco allora che il Vasco da Gama guadagnerebbe poco meno di 2 milioni di euro. Un toccasana per le casse del club, il quale al momento non naviga certamente in acque economicamente tranquille. Ma non è tutto. La squadra brasiliana avrebbe infatti un’altra situazione simile in cui beneficiare della clausola solidale.

Si tratta della trattativa calda che potrebbe portare Philippe Coutinho dal Liverpool al Newcastle. In questo caso la squadra brasiliana guadagnerebbe il 2,25% dalla cifra totale dell’affare. Oltre a queste due operazioni principali comunque, sono molti i giovani brasiliani lanciati dalla cantera del Vasco da Gama e che quindi potrebbero portare nelle casse del club importanti introiti.