Napoli alle prese col rebus allenatore. Santini: “Si parla di Sarri ma ho altre notizie”

Il Napoli è chiamato a scegliere il tecnico del futuro. Gattuso non ha più chance di riconferma. Al suo posto potrebbe arrivare un giovane rampante di questa Serie A

Il Napoli continua il suo strano casting alla ricerca del prossimo allenatore che dovrà guidare il nuovo corso del club a partire dalla prossima estate. L’avventura di Gattuso è al capolinea. Al suo posto dovrà necessariamente arrivare qualcuno che dovrà unire le proprie capacità ad una squadra in estremo rimaneggiamento per le già note vicende finanziarie.

Da tempo i nomi che circolano sono quelli di Walter Mazzarri e Rafa Benitez, legati al Napoli da un sentimento profondo, oltre a quelli dei giovani rampanti di A quali Italiano e De Zerbi. Eppure è solo uno il profilo che in città si sente con sempre maggiore assiduità e che gli stessi tifosi sarebbero addirittura disposti a perdonare dopo il “tradimento” con la Juventus. Si tratterebbe di Maurizio Sarri.

Eppure c’è chi non la pensa proprio così. E’ il caso del giornalista ed esperto di calciomercato, Fabio Santini che, in un intervento su La7 Gold annuncia: “Si fa tanto parlare di Maurizio Sarri, molti lo danno a Napoli per la prossima stagione. Io ho invece altre notizie!”.

La temperatura si innalza immediatamente prima della confessione che potrebbe sconvolgere il destino del Napoli del prossimo futuro. Il giornalista continua: “A me risulta che il nome davvero forte per la panchina azzurra sia quello di Vincenzo Italiano. L’attuale allenatore dello Spezia piace molto ad Aurelio De Laurentiis ed è il candidato numero uno per sostituire Gattuso”.

Lo spezzino sarebbe, dunque, l’uomo con cui il Napoli vorrebbe trovare nuova linfa per il restyling nella prossima estate. Un rimodellamento che prevede anche diversi sacrifici e l’addio di un paio di top player, uno su tutti Kalidou Koulibaly, destinato all’Inghilterra. Ma sempre secondo Santini non c’è da preoccuparsi. “Il Napoli ha anche messo le mani su Mattia Zaccagni, ora al Verona. Sul gioiellino dell’Hellas c’è anche la Juventus”.