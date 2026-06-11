Napoli, Allegri individua tre giocatori intoccabili: i nomi

Il nuovo allenatore del Napoli, Massimiliano Allegri, sta iniziando a lavorare sulle possibili formazioni. Ciò che è certo è l’esclusione di tre giocatori della rosa da qualsiasi eventuale cessione.

Secondo “SkySport”, il primo giocatore ad essere intoccabile è proprio il Capitano, Giovanni Di Lorenzo. A fargli compagnia ci sono Matteo Politano e il grande Scott Mctominay. A dir il vero, per la stella scozzese il club azzurro ha già in mente un programma. De Laurentiis non è disposto a lasciar andar via centrocampista. L’intenzione, infatti, è quella di riuscire quanto prima a trovare un nuovo accordo, con annesso aumento di retribuzione.

Questi sono i tre nomi da cui il nuovo tecnico vuole partire. Il destino degli altri, invece, è ancora da decidere. Ci sono alcuni giocatori il cui futuro è più incerto di quello di altri. Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne potrebbero dire addio al Napoli da un momento all’altro. Tra i due, tuttavia, quello che è più in bilico è l’attaccante belga. A decidere le loro sorti sarà Max Allegri. Lui deve capire se continuare a puntare su di loro oppure dare spazio a nuovi nomi.

A determinare la decisione finale sarà anche il fattore economico. Uno degli obiettivi del team partenopeo è attualmente quello di alleggerire gli stipendi. Questo è un dato che inevitabilmente inciderà sulle valutazioni finali. Allo stato attuale, i calciatori over-30 portano via alle casse della squadra ben 18 milioni di euro. La dirigenza non vuole più sostenere cifre così alte. Vuole, infatti, ridurre considerevolmente le spese del monte ingaggi.