sabato, Maggio 30, 2026
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Napoli, non confermato con Allegri: un azzurro verso l’addio definitivo

Francesca Panico
Di Francesca Panico
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Il Napoli in questi giorni sta ragionando sul mercato estivo. Una delle questioni più importanti riguarda il destino di Noa Lang. Il calciatore olandese potrebbe trovare un nuovo ruolo con Massimiliano Allegri.

Stando a quanto trapelato, l’ex tecnico del Milan vorrebbe partire proprio da lui per ricostruire il club azzurro.

Non si può dire lo stesso per Lorenzo Lucca. L’attaccante ha lavorato già con Allegri, durante la sua esperienza rosso-nera. Molto difficilmente, il centravanti continuerà nella prossima stagione a far parte della rosa del team di Aurelio De Laurentiis.

Lo stesso giocatore avrebbe detto di voler rimanere in Inghilterra. Tutto è rimesso, dunque, all’esito delle trattative.

Sulla questione si è espresso “Il Mattino”. Stando a quanto riportato dal giornale, nei prossimi mesi entrambi i giocatori in prestito rientreranno a Napoli per decidere le loro sorti. I due, però, sembra che si trovino difronte a destini opposti. Mentre Lang potrebbe essere una delle pedine su cui Allegri punterà, Lucca, invece, sembrerebbe essere sempre più vicino all’addio definitivo.

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