Napoli, Allegri vuole un difensore dell’Atalanta: l’operazione sarà coperta da alcune cessioni

Il Napoli è molto attento alle dinamiche del mercato. Stando a quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, il binocolo di Giovanni Manna sarebbe recentemente caduto su Raoul Bellanova.

Il difensore dell’Atalanta avrebbe conquistato il nuovo tecnico. Allegri sarebbe rimasto colpito dalla velocità, dalla tecnica e dall’esperienza del giocatore.

Secondo la rivista calcistica, l’ex Milan vorrebbe che la squadra acquistasse un terzino nel giro di breve tempo; così da poterlo inserire nel ritiro di Dimaro.

L’Atalanta è disposta a cedere Bellanova a 15 milioni di euro. Il club azzurro spera di riuscire ad ottenere una somma simile, tramite alcune cessioni, come quelle di: Folorunsho, Cajuste, Obaretin e Coli Saco.

Il difensore, classe 2000, vorrebbe rimanere in Italia e giocare in una squadra che rientra tra le migliori della Serie A. Sembra, dunque, che il terzino sarebbe contento di indossare la maglia azzurra. La sua apertura verso il club partenopeo gioca a favore di Allegri. Non resta, dunque, che attendere i risvolti del mercato estivo.