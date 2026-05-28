Napoli, Allegri avrebbe accettato anche un biennale: la richiesta di stipendio

La pista che portava a Massimiliano Allegri sembra ormai essersi raffreddata definitivamente. Nonostante il suo nome sia stato accostato a lungo alla panchina del Napoli, Aurelio De Laurentiis avrebbe ormai deciso di puntare con convinzione su Vincenzo Italiano per aprire un nuovo ciclo dopo Antonio Conte.

Uno dei fattori che avrebbe inciso maggiormente nella scelta riguarda l’aspetto economico. Mentre Italiano sarebbe pronto ad accettare un ingaggio intorno ai 3 milioni di euro, Allegri avrebbe mantenuto richieste molto più alte. L’ex Milan, infatti, avrebbe chiesto una base vicina ai 5 milioni, ovvero quanto percepito al Milan dove avrebbe ottenuto un aumento di 1-2 milioni con la qualificazione in Champions. Avrebbe comunque accettato un biennale, fa sapere Fabrizio Romano.

Una cifra che si avvicinerebbe sensibilmente allo stipendio percepito da Antonio Conte e che il Napoli, in questo momento, non sembrerebbe disposto a sostenere nuovamente. La volontà del club sarebbe quella di abbassare i costi mantenendo comunque alta la competitività della squadra, motivo per cui il profilo di Italiano avrebbe preso nettamente quota nelle ultime ore.

Adesso l’attenzione è tutta rivolta verso l’attuale allenatore del Bologna, considerato il vero favorito per raccogliere l’eredità di Conte. Allegri, salvo clamorosi colpi di scena, appare sempre più lontano dal Napoli, con la società azzurra pronta ad affidarsi ad un progetto tecnico differente per il futuro.