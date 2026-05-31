Tra i nomi finiti sul taccuino del Napoli per rinforzare la difesa spicca quello di Federico Gatti, centrale della Juventus che continua a godere della stima di Massimiliano Allegri. Secondo alcune indiscrezioni di mercato, il club azzurro starebbe monitorando con attenzione la situazione del difensore in vista della prossima stagione.

Il rapporto tra Allegri e Gatti è sempre stato particolarmente solido. L’allenatore livornese ha più volte elogiato le qualità del centrale bianconero, apprezzandone soprattutto carattere, fisicità e capacità di leadership. Proprio per questo motivo il suo profilo sarebbe considerato ideale per guidare la retroguardia partenopea.

La trattativa, tuttavia, non si preannuncia semplice. La Juventus continua a valutare il giocatore come un elemento importante della rosa, ma davanti a un’offerta ritenuta adeguata potrebbe prendere in considerazione una cessione. Le richieste economiche dei bianconeri si aggirerebbero intorno ai 20 milioni di euro più eventuali bonus legati a risultati e rendimento.

Per il Napoli, l’eventuale arrivo di Gatti rappresenterebbe un investimento importante per il presente e per il futuro. Molto dipenderà dalle strategie di mercato dei due club, ma la sensazione è che il nome del difensore juventino possa diventare uno dei temi più caldi delle prossime settimane.