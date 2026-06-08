Napoli, Allegri blinda Olivera: l’uruguaiano resta un punto fermo

Il nuovo corso del Napoli targato Massimiliano Allegri inizia già a influenzare le strategie di mercato del club. Tra le prime indicazioni arrivate dal tecnico livornese c’è quella che riguarda Mathías Olivera, esterno uruguaiano che nelle ultime settimane era stato accostato a diverse squadre interessate al suo cartellino

Olivera resta?

Secondo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore, Allegri considera Olivera una pedina fondamentale per il suo progetto e avrebbe chiesto alla società di non prendere in considerazione eventuali offerte. Una posizione chiara che allontana, almeno per il momento, le ipotesi di una cessione durante questa sessione di mercato.

L’ex allenatore di Juventus e Milan apprezza particolarmente le caratteristiche del laterale uruguaiano, ritenuto affidabile sia in fase difensiva sia nella costruzione del gioco. La sua esperienza internazionale e la capacità di adattarsi a diversi sistemi tattici rappresentano qualità che Allegri ritiene preziose per affrontare una stagione che si preannuncia lunga e impegnativa.

Pronti ad una nuova stagione

Nonostante alcune voci di mercato abbiano accostato il nome di Olivera a club esteri, il Napoli sembra intenzionato a puntare ancora su di lui. La volontà dell’allenatore potrebbe quindi risultare decisiva nella scelta finale della società, che sta definendo le linee guida della rosa per il prossimo campionato.