Napoli-Allegri, colpo di scena. Fabrizio Corona: “Lo faccio dimettere”

Massimiliano Allegri è sempre più vicino alla panchina del Napoli, ma la firma ufficiale continua a slittare. A complicare la situazione sarebbe la questione relativa alla buonuscita con il Milan, un passaggio che starebbe rallentando la definizione dell’accordo e che avrebbe generato una certa irritazione nel presidente Aurelio De Laurentiis, desideroso di programmare al più presto la nuova stagione.

Il patron azzurro vorrebbe chiudere rapidamente ogni dettaglio per consentire al nuovo tecnico di partecipare attivamente alle strategie di calciomercato. Proprio per questo motivo, i ritardi legati agli aspetti contrattuali starebbero creando qualche disagio all’interno della società. Il Napoli, infatti, è chiamato a pianificare diverse operazioni importanti in vista della prossima annata.

Nel frattempo, a far discutere sono state le dichiarazioni di Fabrizio Corona, che ha annunciato una nuova puntata di Falsissimo con parole destinate a far rumore. “Dopo la puntata faccio dimettere anche Allegri. Ho fatto dimettere già Antonio Conte”, avrebbe affermato l’ex fotografo dei vip, attirando l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori.

Corona si è poi spinto oltre, sostenendo che dopo Allegri il nuovo allenatore del Napoli sarebbe Vincenzo Italiano. Si tratta, al momento, soltanto di una provocazione che non trova riscontri ufficiali. La realtà racconta invece di un Napoli che continua a lavorare per definire gli ultimi dettagli e arrivare finalmente all’annuncio di Massimiliano Allegri come nuovo tecnico azzurro.