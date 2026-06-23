La continuità è una delle parole chiave del nuovo Napoli targato Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, infatti, Elvis Abbruscato resterà all’interno del club azzurro anche nella prossima stagione. Una scelta che conferma la volontà della società di preservare alcune figure ritenute fondamentali nel percorso degli ultimi anni.

L’ex attaccante italiano aveva fatto parte dello staff di Antonio Conte durante la sua esperienza sulla panchina partenopea. In questi due anni il suo contributo è stato particolarmente apprezzato sia sul piano professionale sia nei rapporti con squadra e dirigenti.

Determinante sarebbe stato anche il giudizio positivo espresso dal direttore sportivo Giovanni Manna, che avrebbe parlato molto bene di Abbruscato al nuovo tecnico. Le referenze raccolte all’interno della società hanno convinto Allegri a confermare la presenza dell’ex collaboratore di Conte nel proprio gruppo di lavoro.

La permanenza di Abbruscato rappresenta dunque un importante segnale di stabilità per il Napoli. L’ex attaccante resterà in città insieme a tutta la sua famiglia, proseguendo un percorso professionale iniziato due anni fa e che continuerà ora sotto la guida di Massimiliano Allegri, con l’obiettivo di contribuire ai futuri successi del club azzurro.