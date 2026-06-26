Napoli, Allegri detta la linea: Gila in cima alla lista, sogno Rabiot per il centrocampo

Il nuovo Napoli targato Massimiliano Allegri prende forma e il tecnico avrebbe già indicato alla dirigenza le priorità per il mercato estivo. L’allenatore livornese vuole costruire una squadra solida, equilibrata e pronta a competere su più fronti nella prossima stagione

I sogni di Allegri

In cima alla lista dei desideri c’è Mario Gila. Il difensore della Lazio è considerato il profilo ideale per rinforzare il reparto arretrato grazie alla sua esperienza in Serie A e alla capacità di adattarsi a diversi sistemi di gioco. Il club azzurro segue da tempo lo spagnolo e potrebbe presto intensificare i contatti per cercare di convincere la società biancoceleste.

Ma il mercato del Napoli non si fermerebbe alla difesa. Allegri avrebbe chiesto almeno altri due innesti per completare la rosa e aumentare la competitività della squadra. Tra i nomi monitorati c’è anche quello di Guglielmo Vicario. Il portiere rappresenterebbe una soluzione di assoluto livello per la porta azzurra, soprattutto in vista delle valutazioni ancora in corso sul futuro degli attuali estremi difensori.

Non solo difesa

A centrocampo, invece, continua ad affascinare l’idea Adrien Rabiot. Il francese è da sempre uno dei fedelissimi di Allegri, che lo ha allenato e valorizzato durante l’esperienza alla Juventus e poi al Milan. L’operazione resta complessa dal punto di vista economico, ma il gradimento del tecnico è totale.