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Napoli, Allegri ha puntato un difensore: Manna subito ha preso contatti

Francesca Panico
Di Francesca Panico
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Fonte Flickr

Giovanni Manna, in vista dell’inizio della nuova stagione, sta monitorando il mercato estivo. Stando a quanto riportato dal giornale “La Gazzetta dello Sport”, il team azzurro sarebbe molto interessato a Nahuel Molina.

Il difensore dell’Atletico Madrid è un terzino di quelli che ad oggi non si vedono più. Il giocatore, classe 1998, ha colpito Massimiliano Allegri.

A dir il vero, il nuovo tecnico l’aveva adocchiato già ai tempi della Juve. Fece, infatti, di tutto per portare Molina nella squadra bianco-nera, prima che volasse dall’Udinese all’Atletico.

Attualmente, sembra che l’esperienza del difensore nella squadra spagnola stia giungendo a termine. Il contratto ha come anno di scadenza il 2027 e il calciatore è diverso tempo, ormai, che vorrebbe cambiare team e città.

Tra tutti i luoghi, non ha mai dimenticato l’Italia. Giocare in una squadra di Serie A renderebbe felice sia il calciatore che la sua famiglia. Non appena Allegri ha esposto la sua preferenza, Manna subito si è messo in moto. La trattativa, tuttavia, si prospetta tutt’altro che semplice.

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