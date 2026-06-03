Il Napoli targato Massimiliano Allegri inizia a prendere forma ancora prima dell’ufficialità. Secondo quanto raccolto in esclusiva da AreaNapoli.it, il tecnico livornese avrebbe già avviato i primi contatti con alcuni dei protagonisti della rosa azzurra, iniziando a delineare le basi del progetto che accompagnerà il club nella prossima stagione.

Tra le telefonate più significative ci sarebbe quella con il capitano Giovanni Di Lorenzo, leader dello spogliatoio e punto di riferimento della squadra. Il colloquio sarebbe servito a instaurare subito un rapporto diretto e a condividere le prime indicazioni.

Nel corso della conversazione, Allegri avrebbe illustrato quella che considera la sua idea di partenza: il 4-2-3-1. Un sistema di gioco capace di garantire equilibrio, copertura e qualità offensiva, modulo sul quale il nuovo allenatore vorrebbe costruire l’identità del Napoli che verrà.

Le stesse indicazioni sarebbero state trasmesse anche a Rasmus Hojlund e ad altri calciatori ritenuti fondamentali per il futuro azzurro. Il Napoli di Massimiliano Allegri, quindi, sarebbe pronto a ritornare alla difesa a quattro dopo diversi mesi con soli tre difensori nel reparto arretrato del campo.