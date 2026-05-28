Napoli, Allegri e la promessa a De Laurentiis: dovrà rivalutare tre calciatori bocciati da Conte

Il Napoli ha scelto Massimiliano Allegri come nuovo allenatore per aprire un nuovo ciclo dopo l’addio di Antonio Conte. Aurelio De Laurentiis sarebbe rimasto colpito dalle idee del tecnico livornese, soprattutto dalla volontà di valorizzare la rosa già presente senza rivoluzioni pesanti. Allegri avrebbe convinto ADL grazie alla sua esperienza e alla capacità di gestire pressioni e obiettivi importanti.

Uno dei punti centrali del progetto di Allegri sarebbe la crescita di alcuni giocatori considerati fondamentali per il futuro del Napoli. In cima alla lista ci sarebbe soprattutto Lorenzo Lucca, attaccante che il nuovo mister considera una possibile grande esplosione del campionato. Non a caso Allegri lo voleva già al Milan durante il mercato di gennaio, ritenendolo perfetto per il suo modo di giocare. Per il tecnico, Lucca potrebbe diventare uno dei simboli della nuova squadra azzurra.

Grande attenzione anche verso Noa Lang, calciatore che Allegri vorrebbe rendere ancora più decisivo nella fase offensiva. L’olandese avrebbe caratteristiche considerate ideali per creare superiorità numerica e aumentare la qualità negli ultimi metri.

Tra i calciatori che Allegri vorrebbe rilanciare ci sarebbe anche Sam Beukema, difensore apprezzato per personalità e qualità nella costruzione del gioco. Il tecnico vedrebbe nell’ex Bologna un punto fermo per costruire una squadra più equilibrata e solida mentalmente.