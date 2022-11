Napoli, Allegri e Maldini credono alla rimonta di Juve e Milan dopo la sosta

Il Napoli continua ad impressionare tutti. La squadra di Luciano Spalletti ha concluso il 2022 con ben otto punti di distanza dalla seconda. Nonostante ciò, le inseguitrici sono convinte di poter rimontare il distacco con la ripresa del campionato.

Sia Max Allegri, per la Juventus, che Paolo Maldini, per il Milan, sono pronti a dare battaglia azzurri dopo la pausa per il Mondiale. L’allenatore bianconero ha così esordito: “Il Napoli sta facendo un campionato a sé. Noi ora ci riposeremo e vedremo dove saremo al ritorno dalla sosta“.

“Il Napoli viaggia per arrivare a 53 alla fine del girone d’andata, con meno di 90 punti il campionato non si vince. Sei giornate fa nessuno credeva che alla sosta saremmo stati terzi in classifica e questo è già un saltino fatto. Ora pensiamo a ricaricare le batterie in vista di gennaio“.

Paolo Maldini ha invece dichiarato: “Ricorsa al Napoli? Assolutamente sì, lo scorso anno quando abbiamo vinto il derby eravamo a sette punti dall’Inter. Non è facile tenere questo ritmo fino alla fine e dobbiamo crescere in tutti i punti di vista“.